logo

BTC/USD

45307.06

ETH/USD

2428.66

LTC/USD

68.78

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Теперь есть шанс": Безуглая прокомментировала отставку Залужного
commentss НОВОСТИ Все новости

"Теперь есть шанс": Безуглая прокомментировала отставку Залужного

Безуглая написала первый комментарий об отставке Залужного

сегодня, 20:29
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Оппонентка Валерия Залужного Марьяна Безуглая прокомментировала его увольнение с должности Главнокомандующего ВСУ. Народный депутат ожидаемо поддержала соответствующее решение Владимира Зеленского.

"Теперь есть шанс": Безуглая прокомментировала отставку Залужного

Безуглая поддержала отставку Залужного. Фото из открытых источников

Как известно, 8 февраля президент Украины сообщил, что принял решение о смене руководства ВСУ. В частности, президент Украины уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Смену руководства ВСУ Марьяна Безуглая назвала шансом для украинской армии одержать победу в войне против РФ. Ранее она неоднократно высказывалась критично о деятельности Залужного на посту Главнокомандующего ВСУ.

"Недооценили субъектность женщины и силу истины. Бывает. Ну что ж. Теперь есть хотя бы шанс", — написала депутат в соцсети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0MY2AL2VJqdyxZh8edUBVvm14GeeDe7DCdLbPJyg8mu58rCPVuydEPaB22QQBeoTcl
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:33

От і подивимось! Авдіївка буде першим лакмусовим папірцем, ...


Новости

Все новости