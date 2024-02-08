"Теперь есть шанс": Безуглая прокомментировала отставку Залужного

Оппонентка Валерия Залужного Марьяна Безуглая прокомментировала его увольнение с должности Главнокомандующего ВСУ. Народный депутат ожидаемо поддержала соответствующее решение Владимира Зеленского.

Безуглая поддержала отставку Залужного. Фото из открытых источников

Как известно, 8 февраля президент Украины сообщил, что принял решение о смене руководства ВСУ. В частности, президент Украины уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Смену руководства ВСУ Марьяна Безуглая назвала шансом для украинской армии одержать победу в войне против РФ. Ранее она неоднократно высказывалась критично о деятельности Залужного на посту Главнокомандующего ВСУ.

"Недооценили субъектность женщины и силу истины. Бывает. Ну что ж. Теперь есть хотя бы шанс", — написала депутат в соцсети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.