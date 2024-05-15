Темп наступления россиян на Харьковщине замедлился: в США назвали причину

Продвижение российских оккупационных войск на севере Харьковской области, похоже, замедлилось за последние 24 часа. Скорее всего, это произошло из-за новой тактики военных и больших потерь оккупационный армии. Оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики подтвердили, что российские войска пока что делают ставку на создание "буферной зоны" в районе границы, а не глубокое проникновение на территорию Харьковской области.

Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские войска используют новую тактику в этом направлении — небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в более крупную ударную группу.

Кадры с беспилотника, снятые якобы в Волчанске, показывают, что российская пехота действует в пределах населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что подтверждает эти сообщения.

Военные аналитики считают, что использование небольших штурмовых групп, однако, может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.

Один российский военный комментатор, ранее служивший инструктором подразделения "Штурм-З", пожаловался, что кадры с небольшими российскими штурмовыми группами свидетельствуют о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что рост российских потерь на этом направлении приводит к снижению общего темпа наступательных операций.

ISW считает, что из-за увеличившегося уровня потерь замедлился темп наступления, которое наблюдалось 14 мая. Если темпы российских операций останутся относительно низкими, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и наращивании бокового выступления в Харьковской области путем объединения группировок в Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области, как оценивал ISW ранее.

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