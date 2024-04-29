ТЦК снимают людей прямо с рейсов: перевозчики жалуются на "облаву"

Сотрудники ТЦК якобы снимают с рейсов водителей международных перевозок по возвращении в Украину и отправляют в военкоматы. Об этом сообщает Ассоциация международных автоперевозчиков.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

В заявлении сообщается , в частности, о нескольких случаях в Закарпатской области, когда водителей в случае отказа насильно доставляли в ТЦК, а после прохождения ВЛК сразу направляли в учебные центры.

Сообщается, что связь с ними "почти сразу" исчезает, между тем автомобили остаются на дороге, пока транспорт не подберут другие водители.

"С водителем мы смогли пообщаться только минуту. Его забрали в воинскую часть, автомобиль оставили на КП. Утром мы с ним поговорили, а уже сейчас он находится в воинской части. Водитель выполнял международную перевозку, на границе ему никто замечаний не делал, а сейчас автомобиль находится без водителя", — заявил перевозчик "Транспеле" (Киев) Сергей Нечай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, удалось ли ВСУ стабилизировать ситуацию в районе Временного Яра . Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию в районе Временного Яра на Бахмутском направлении Донецкой области. Но это не означает, что в любой момент ситуация не может обостриться. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Эксперт сообщил, что российские оккупанты пытаются использовать любую возможность, чтобы продвинуться к Временному Яру "в лоб, с флангов, но ситуация там более или менее стабилизировалась".

По данным аналитика, по состоянию на данный момент в этом районе происходит только динамика попыток прощупывания. Вражеские войска пробуют, где можно наступать, пытаются прощупать, где в обороне ВСУ слабые или уязвимые места. При этом россияне не прекращают на это направление опрокидывать резервы. Поэтому, отмечает эксперт, в любой момент ситуация может измениться, потому что противник непредсказуем как в применении своих сил, так и в продвижении.

