Танковые снаряды с обедненным ураном для Украины: что это и насколько вредно

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Slava Kot
В Минобороны Великобритании заявили, что готовы отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном для поражения бронетехники и танков. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC выяснило, что это за боеприпасы с обедненным ураном и насколько они безопасны для людей.
Военные снаряды. Фото из открытых источников
Замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что кроме танков Challenger 2 Минобороны готово предоставить боеприпасы, в том числе и содержащие уран в небольших количествах. По словам Голди, подобные боеприпасы эффективно уничтожают танки и другую военную технику врага.
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В РФ отреагировали на это заявив об использовании "грязной бомбы", а спикер МИД Мария Захарова сказала, что такие боеприпасы уничтожают окружающую среду и вызывают рак у людей. Несмотря на такие заявления из РФ, военные опровергают слова Захаровой, утверждая, что обедненный уран находится внутри снаряда и его радиоактивность незначительна.
BBC обратилось за объяснениями ситуации с радиоактивными боеприпасами к эксперту в бронетанковой отрасли Николаю Саламахе. По его словам, снаряды не вызывают радиоактивного загрязнения.
Кроме того, Саламаха утверждает, что заявления Захаровой полностью пропагандистские, ведь снаряды с обедненным ураном использует сама Россия на войне в Украине, доказывающие захваченные трофеи ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина о возможных поставках оружия из Китая в Россию.
Также "Комментарии" писали о том, что в Таиланде пропал опасный радиоактивный контейнер.
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