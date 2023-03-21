Танковые снаряды с обедненным ураном для Украины: что это и насколько вредно

В Минобороны Великобритании заявили, что готовы отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном для поражения бронетехники и танков. Портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC выяснило, что это за боеприпасы с обедненным ураном и насколько они безопасны для людей.

Военные снаряды. Фото из открытых источников

Замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что кроме танков Challenger 2 Минобороны готово предоставить боеприпасы, в том числе и содержащие уран в небольших количествах. По словам Голди, подобные боеприпасы эффективно уничтожают танки и другую военную технику врага.

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В РФ отреагировали на это заявив об использовании "грязной бомбы", а спикер МИД Мария Захарова сказала, что такие боеприпасы уничтожают окружающую среду и вызывают рак у людей. Несмотря на такие заявления из РФ, военные опровергают слова Захаровой, утверждая, что обедненный уран находится внутри снаряда и его радиоактивность незначительна.

BBC обратилось за объяснениями ситуации с радиоактивными боеприпасами к эксперту в бронетанковой отрасли Николаю Саламахе. По его словам, снаряды не вызывают радиоактивного загрязнения.

"Это не является очень опасным для экологии или экипажей танков, которые их используют. Гражданское население и окружающая среда от этого тоже не страдает", — говорит Саламаха.

Кроме того, Саламаха утверждает, что заявления Захаровой полностью пропагандистские, ведь снаряды с обедненным ураном использует сама Россия на войне в Украине, доказывающие захваченные трофеи ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина о возможных поставках оружия из Китая в Россию.

Также "Комментарии" писали о том, что в Таиланде пропал опасный радиоактивный контейнер.