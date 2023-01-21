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Танки Leopard и не только: Байден озвучил свою позицию по помощи для Украины

Джо Байден заявил, что Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ

сегодня, 07:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден весьма в дипломатично ответил на вопрос журналистов о необходимости Украине получить танки Leopard 2. Глава Белого дома не стал утверждать, что Киев вскоре получит это вооружение, но дал понять, что ВСУ будут иметь всю необходимую помощь для того, чтобы отбить российскую агрессию. Как передает портал "Комментарии", слова президента США цитирует "CNN".

Танки Leopard и не только: Байден озвучил свою позицию по помощи для Украины

Джо Байден. Фото: CNN

Сообщается, что покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал, что "Украина получит всю необходимую помощь", когда журналист спросил, поддерживает ли он идею Польши отправить в Украину танки немецкого производства.

Стоит отметить, что несмотря на решительность Запада в вопросе поддержки Украины, вопрос с поставками танков так и остается в подвешенном состоянии. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе США Джо Байдену и американскому народу за выделение Украине большого пакета военной помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского обратились к участникам форума в Давосе – озвучена главная просьба по России.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией. Украинская и российская стороны вначале переговорного процесса проделали большой путь к тому, чтобы все-таки мирным путем решить конфликт, но сейчас все вернулось к первоначальной точке конфликта. Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-20-23/h_c67c35784eb23749344d5d6c249af8f9
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