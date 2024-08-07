Танк Abrams против россиян: редкое видео боевых действий в Украине

Первые американские танки Abrams прибыли в Украину почти год назад – осенью 2023 года. Однако в сеть почти не попадают видео с использованием этих танков на фронте. Теперь редкое видео появилось в социальных сетях и показало некоторые особенности американского танка.



Американский танк Abrams. Фото из открытых источников

Через год с момента прибытия танков Abrams практически отсутствуют видео их боевого применения. Зимой и весной это объяснялось тем, что танк достаточно тяжел для езды по болотистой местности. Однако теперь бойцы 47-й отдельной механизированной бригады опубликовали видео танка Abrams. На записи мы видим, как американский танк стреляет во время движения.

На видео привлекает внимание еще одна интересная деталь. Украинские военные поставили на танк динамическую бронь "Контакт-1", часто используемую на российской и украинской бронетехнике. Несмотря на то, что у Abrams есть мощная броня, украинские защитники считают, что лучше перестраховаться.

Система "Контакт-1" состоит из ряда металлических блоков слоистой структуры с двумя металлическими пластинами и вставкой со взрывчаткой между ними. В случае попадания снаряда или гранаты блоки динамической защиты детонируют вне транспорта. Таким образом, металлический блок отпадает от брони танка и защищает экипаж внутри.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России могут возникнуть серьезные проблемы. Аналитики подсчитали резервы военной техники в РФ, в том числе количество танков.

Также "Комментарии" писали о случае, когда россиянин пытался скрыться от украинского дрона в куче противотанковых мин. Соответствующее видео попало в сеть.