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Лиля Воробьева
Оккупированный россиянами Мариуполь почти полностью парализовал гололед. Ненастье сковало движение военного транспорта российских кафиров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Гололедица парализовала оккупантов в Мариуполе (иллюстративное фото из открытых источников)
"Новая Мариупольская забава. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов", — написал Андрющенко.
Чиновник сообщил, что российский транспорт почти полностью парализован, однако некоторые топливозаправщики врага все же пытаются прорваться через город, скованный льдом, чтобы добраться в направлении Запорожья. Также Андрющенко сообщил, что ситуация в оккупированном городе похожа на "состояние коллапса".
"Видимо, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогло бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS", — заявил чиновник.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Мариуполе замерзают люди . В оккупированном Мариуполе регистрируется активный рост заболеваемости, смертности на фоне похолодания. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Только за прошедшую неделю в Мариуполе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В том числе у детей ОРВИ – 495 случая, 21 – пневмонии. По сравнению с первой половиной ноября рост составил 91 процент. Кроме того, он отметил, что средненедельная цифра смертности от болезней достигла отметки в 250 случаев. Это на 100 случаев больше октября. А рост смертности только за две последние недели вырос в 1,7 раза. Россияне продолжают истреблять Мариуполь, сообщил о последствиях холокоста кафиров Кремля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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