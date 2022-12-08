"Танец на катке": в Мариуполе гололедица парализовала военный транспорт оккупантов (ВИДЕО)

"Новая Мариупольская забава. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов", — написал Андрющенко.

Чиновник сообщил, что российский транспорт почти полностью парализован, однако некоторые топливозаправщики врага все же пытаются прорваться через город, скованный льдом, чтобы добраться в направлении Запорожья. Также Андрющенко сообщил, что ситуация в оккупированном городе похожа на "состояние коллапса".

"Видимо, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смогло бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS", — заявил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Мариуполе замерзают люди . В оккупированном Мариуполе регистрируется активный рост заболеваемости, смертности на фоне похолодания. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Только за прошедшую неделю в Мариуполе зарегистрировано 764 случая ОРВИ и 82 случая пневмонии. В том числе у детей ОРВИ – 495 случая, 21 – пневмонии. По сравнению с первой половиной ноября рост составил 91 процент. Кроме того, он отметил, что средненедельная цифра смертности от болезней достигла отметки в 250 случаев. Это на 100 случаев больше октября. А рост смертности только за две последние недели вырос в 1,7 раза. Россияне продолжают истреблять Мариуполь, сообщил о последствиях холокоста кафиров Кремля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.