Там ад: журналист рассказал правду о делах ВСУ в Великой Новоселке

Ситуация в Великой Новоселке Донецкой области стала критической для ВСУ. Об этом 24 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова. Однако бои в этом районе обороны все еще продолжаются.

Украинские силы ведут тяжелые бои в Великой Новоселке, ситуация критическая. Фото: Генштаб ВСУ

"Когда у тебя несколько подразделений зажаты со всех сторон на лоскутке в несколько квадратных километров и окруженные с трех сторон — ничего хорошего ожидать не приходится. Ситуация не была доведена до боев за последний СП (опорник), но все же она сейчас критическая. Там ад", — заявил журналист.

Он выразил мнение, что после потери соседней Времевки "нужно было выставлять арьергард возле села, прикрыть грунтовки и отходить со всего района обороны". Отчасти это удалось реализовать, заметил журналист. Но частично – нет. Натиск оккупантов был слишком сильным, чтобы имеющимися силами можно было совершить такой маневр.





В свою очередь, минобороны РФ заявило 24 января, что оккупанты якобы установили российский флаг в центре Великой Новоселки. В сообщении ведомства утверждается, что штурмовые подразделения рассекли населенный пункт на две части, заблокировали украинские войска и "приступили к их уничтожению". . Украина эту информацию не подтверждала.



О том, что ВСУ вряд ли удастся отступить из Великой Новоселки без потерь, Мирошников заявил 21 января. 22 января появилось еще одно свидетельство , что дороги для отступления ВСУ под Великой Новоселкой перерезаны. Издание Neue Zürcher Zeitung 23 января подтверждало, что Силы обороны оказались в окружении с трех сторон в Великой Новоселке. При этом они полностью отрезаны от снабжения . Ч тобы выжить, бойцы пытаются эвакуироваться пешком или с помощью паромов через реку. При этом военные вынуждены бросать технику.

Как сообщали "Комментарии", Мирошников и до этого предупреждал о том, что отход из Великой Новоселки станет проблемой. 19 января он писал, что уход из поселка будет "очень веселым", потому что после потери Времевки "даже грунтовок там для этого осталось мало".



По данным проекта DeepState на вечер 18 января, в Великой Новоселке россияне начали штурмы некоторых районов на востоке и севере. До этого в ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное. После этого кольцо вокруг Великой Новоселки, которая длительное время находится в полуокружении, сжалось еще больше.



