Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что договоренность президента США Дональда Трампа по поводу российского дизельного горючего может иметь негативные политические последствия для самого американского лидера. По его мнению, решение Вашингтона связано с внутренним давлением накануне промежуточных выборов в Конгресс, однако попытка найти выход из-за внешней политики может обернуться против Трампа. Об этом Писториус заявил 13 октября на конференции работодателей в Берлине, сообщает германское агентство dpa.

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Глава немецкого оборонного ведомства обратил внимание на приближающиеся выборы, которые состоятся 3 ноября. Американцы будут выбирать всех членов Палаты представителей и треть Сената. Обе палаты контролируют республиканцы, однако социологические опросы указывают на вероятность перехода Палаты представителей под контроль демократов.

Писториус предположил, что внутриполитические трудности вынуждают Трампа искать быстрые решения на международной арене. По словам министра, американский президент оказался под большим давлением перед выборами. В то же время, такой подход может не принести ожидаемого результата.

Соглашение по российскому дизелю уже вызвало критику среди европейских союзников США и в самой Америке. 9 октября Трамп после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о поставках более 300 тысяч тонн дизельного горючего на американский и мировой рынки. Министерство финансов США также выдало временную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля.

Портал "Комментарии" уже писал , что решение президента США Дональда Трампа по закупке российского дизельного горючего может обострить отношения Вашингтона с Киевом и создать дополнительные риски для американской военной поддержки Украины. За этим шагом стоят как внутриполитические интересы Трампа, так и попытки Владимира Путина привлечь США к выгодному для Москвы сотрудничеству.