"На Зеленського чекає найскладніше завдання": на Заході назвали єдиний спосіб повернути Трампа на бік України

Рішення президента США Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального може загострити відносини Вашингтону з Києвом і створити додаткові ризики для американської військової підтримки України. За цим кроком стоять як внутрішньополітичні інтереси Трампа, так і спроби Володимира Путіна залучити США до вигідної для Москви співпраці. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив німецький аналітик, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

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За словами експерта, одним із мотивів американського президента є високі ціни на дизель, які б’ють по його електоральній базі напередодні проміжних виборів. Трамп прагне продемонструвати виборцям, що здатний впливати на вартість пального. Водночас Кремль, на думку Фройденштайна, намагається скористатися цією зацікавленістю, пропонуючи Вашингтону нові бізнесові можливості.

Аналітик вважає, що дизельна домовленість має не лише економічне, а й політичне значення, адже може поставити американського президента в конфліктну позицію щодо України.

"Політичний символізм цього рішення руйнівний. Найважливіше для Путіна в усій цій історії те, що ця угода автоматично ставить Трампа в конфронтаційну позицію щодо Зеленського та України", — заявив Фройденштайн.

За його оцінкою, тепер удари України по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі можуть подаватися у Вашингтоні як перешкода для постачання пального, необхідного американським споживачам. Це створює ризик посилення тиску на Київ і ускладнення двосторонніх відносин.

Портал "Коментарі" вже писав, що США та європейські країни обговорюють можливий мирний план для України та Росії, який передбачає відбудову зруйнованих територій, безпекові гарантії для Києва, економічні домовленості з Москвою та припинення бойових дій по лінії фронту.