Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що домовленість президента США Дональда Трампа щодо російського дизельного пального може мати негативні політичні наслідки для самого американського лідера. На його думку, рішення Вашингтона пов’язане з внутрішнім тиском напередодні проміжних виборів до Конгресу, однак спроба знайти вихід через зовнішню політику може обернутися проти Трампа. Про це Пісторіус заявив 13 жовтня на конференції роботодавців у Берліні, повідомляє німецьке агентство dpa.

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Глава німецького оборонного відомства звернув увагу на наближення виборів, які відбудуться 3 листопада. Американці обиратимуть усіх членів Палати представників і третину Сенату. Наразі обидві палати контролюють республіканці, однак соціологічні опитування вказують на ймовірність переходу Палати представників під контроль демократів.

Пісторіус припустив, що внутрішньополітичні труднощі змушують Трампа шукати швидких рішень на міжнародній арені. За словами міністра, американський президент опинився під значним тиском перед виборами. Водночас такий підхід може не принести очікуваного результату.

Угода щодо російського дизеля вже викликала критику серед європейських союзників США та в самій Америці. 9 жовтня Трамп після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про постачання понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки. Міністерство фінансів США також видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизеля.

Портал "Коментарі" вже писав, що рішення президента США Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального може загострити відносини Вашингтону з Києвом і створити додаткові ризики для американської військової підтримки України. За цим кроком стоять як внутрішньополітичні інтереси Трампа, так і спроби Володимира Путіна залучити США до вигідної для Москви співпраці.