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Такого за десятилетия не видела ни одна страна мира: как Россия готовится к контрнаступлению ВСУ

В британской разведке отмечают, что линии обороны россиян подчеркивают страх большого прорыва ВСУ

сегодня, 13:07 comments1853
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Автор:

Кравцев Сергей

Оборонительные сооружения, которые построили оккупанты, подчеркивают их глубокое беспокойство тем, что украинские войска могут осуществить большой прорыв, но частично также служат продвижению нарратива об "угрозе" со стороны Украины и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Такого за десятилетия не видела ни одна страна мира: как Россия готовится к контрнаступлению ВСУ

Крым. Фото из открытых источников

В ведомстве отмечают, что с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые за многие десятилетия не видела ни одна страна мира. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко в глубине территорий, которые сейчас контролируются Россией.


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Снимки показывают, что захватчики приложили особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с помощью многослойной оборонительной зоны возле села Медведевка.

Россия также вырыла сотни километров траншей в глубине международно признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях.

"Эти оборонительные сооружения подчеркивают глубокое беспокойство российских лидеров тем, что Украина может совершить большой прорыв", – говорится в британском отчете.

"Впрочем, некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что России "угрожают" Украина и НАТО", – отмечает британская разведка.

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Также издание "Комментарии" сообщало – май начался для Украины с очередного ракетного обстрела со стороны РФ. Тем временем, продолжается подготовка к контрнаступательной операции ВСУ и чрезмерно активно обсуждение этого. Какие ожидания от майской ситуации на всех фронтах (военный, внешнеполитический) российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1652911854501388290
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