Такого за десятилетия не видела ни одна страна мира: как Россия готовится к контрнаступлению ВСУ

Оборонительные сооружения, которые построили оккупанты, подчеркивают их глубокое беспокойство тем, что украинские войска могут осуществить большой прорыв, но частично также служат продвижению нарратива об "угрозе" со стороны Украины и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Крым. Фото из открытых источников

В ведомстве отмечают, что с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые за многие десятилетия не видела ни одна страна мира. Эти оборонительные сооружения находятся не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко в глубине территорий, которые сейчас контролируются Россией.

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Снимки показывают, что захватчики приложили особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с помощью многослойной оборонительной зоны возле села Медведевка.

Россия также вырыла сотни километров траншей в глубине международно признанной российской территории, в том числе в Белгородской и Курской областях.

"Эти оборонительные сооружения подчеркивают глубокое беспокойство российских лидеров тем, что Украина может совершить большой прорыв", – говорится в британском отчете.

"Впрочем, некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что России "угрожают" Украина и НАТО", – отмечает британская разведка.

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