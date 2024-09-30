Такого позора на Курщине Путин не ожидал: чем закончилась одна из массированных атак РФ

Хорошо оснащенные войска, вполне может быть из интернациональной бригады "Пятнашка", пытались контратаковать украинские силы возле села Плехово, занятого нашими войсками в рамках операции "Курск". Вот только такие попытки массового атаковать нашу армию закончились провалом. Россияне попали в ловушку, которую сами же и создали. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что противники совершили провальную атаку в конце прошлой недели, которая была нацелена на Плехово. Журналисты добавили, что возле этого населенного пункта есть два основных оборонительных сооружения, созданных россиянами – противотанковые ловушки и близлежащий комплекс пехотных траншей:

"Российская колонна застряла в противотанковых ловушках — траншее и линии бетонных заграждений, которые россияне построили перед украинским заходом в Курскую область в начале августа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что известный украинский журналист Юрий Бутусов 29 сентября поделился в Telegram, что в районе села Плехово операторы дронов 129-й бригады Территориальной обороны "преподали урок российским оккупантам и их технике — сожгли десятки бронемашин и ликвидировали личный состав противника".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские войска недавно имели успех в продвижении в Глушковском районе Курской области. Об этом свидетельствует обнародованный 30 сентября отчет американского Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – оттеснение украинский войск из курской области было поручено Федеральной службе безопасности России. Но выполнить задачу Кремля ФСБ пока не удается. Вся проблема в том, что воюет ФСБ в Курской области безуспешно и также безуспешно пытается координировать боевые задачи с военными. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



