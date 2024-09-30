Украинские войска недавно имели успех в продвижении в Глушковском районе Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обнародованный 30 сентября отчет американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Украинские воска недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области.

Геолокационные кадры от 29 сентября показывают, что ВСУ продвинулись к западу и северо-западу от Веселого (южнее Глушково) и, вероятно, захватили северо-западную часть поселка.

29 сентября ВСУ продолжили штурмовые действия на "украинском плацдарме" в Курской области, но подтвержденного продвижения не было.

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Любимовки, около Кремяного, Погребков, Камышевки и Черкасского Поречья.

Российские "военкоры" отмечают, что ВСУ, вероятно, действуют в районе Ольговки (восточнее Коренево).

29 сентября войска РФ провели контратаку вблизи "украинского плацдарма" в Курской области, но никакого продвижения в этом районе не имели.

Российские источники утверждали, что войска РФ контратаковали в районе Любимовки, Дарино, Николаево-Дарино и Плехово.

По оценкам украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские войска сосредоточили в Курской области от 40 000 до 41 000 военнослужащих, и намерены передислоцировать туда еще 6 тысяч человек.

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Также издание "Комментарии" сообщало – оттеснение украинский войск из курской области было поручено Федеральной службе безопасности России. Но выполнить задачу Кремля ФСБ пока не удается. Вся проблема в том, что воюет ФСБ в Курской области безуспешно и также безуспешно пытается координировать боевые задачи с военными. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



