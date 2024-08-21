Такого не было с начала войны: что грозит россиянам в Курской области

Украинские силы в Глушковском районе Курской области постепенно сужают кольцо вокруг группировки агрессора. Это приведет к тому, что оккупанты могут оказаться без сообщения через реку Сейм. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV, подчеркнув, что противник может оказаться в окружении.

Бои в Курской области

Согласно данным эксперта, украинские войска продолжают наступательные операции, расширяя зону контроля до 1256 квадратных километров.

"На сегодняшний день для нас определяющим является то, что происходит в юго-западной части — Глушковский район, где украинские силы зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и где противник может оказаться в окружении. Это очень важно, потому что Если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такая группировка российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно.

Однако он подчеркнул, что терять бдительность не стоит, ведь враг активизирует свои действия с северо-востока, маневрируя, усиливая свое присутствие и применяя дроны.

Мусиенко также отметил скорую маневренность украинских войск и эффективность тактики малых групп. Кроме того, по его словам, авиация играет немаловажную роль, поддерживая наступательные операции и уничтожая вражеские командные пункты, мосты и скопления сил.

Согласно его словам, враг пытается оттянуть украинские войска, действующие в направлении Коренево, чтобы спасти свою группировку. В то же время, противник пытается строить понтонные переправы, чтобы обеспечить отступление своим подразделениям. Однако украинские войска уничтожили по меньшей мере три таких переправы, продолжая принуждать врага к сдаче в плен.

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