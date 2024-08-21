Такого не было с начала войны: что грозит россиянам в Курской области

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Ткачик Олеся
Украинские силы в Глушковском районе Курской области постепенно сужают кольцо вокруг группировки агрессора. Это приведет к тому, что оккупанты могут оказаться без сообщения через реку Сейм. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV, подчеркнув, что противник может оказаться в окружении.
Бои в Курской области
Согласно данным эксперта, украинские войска продолжают наступательные операции, расширяя зону контроля до 1256 квадратных километров.
Однако он подчеркнул, что терять бдительность не стоит, ведь враг активизирует свои действия с северо-востока, маневрируя, усиливая свое присутствие и применяя дроны.
Мусиенко также отметил скорую маневренность украинских войск и эффективность тактики малых групп. Кроме того, по его словам, авиация играет немаловажную роль, поддерживая наступательные операции и уничтожая вражеские командные пункты, мосты и скопления сил.
Согласно его словам, враг пытается оттянуть украинские войска, действующие в направлении Коренево, чтобы спасти свою группировку. В то же время, противник пытается строить понтонные переправы, чтобы обеспечить отступление своим подразделениям. Однако украинские войска уничтожили по меньшей мере три таких переправы, продолжая принуждать врага к сдаче в плен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ готовят россиянам большой котел.
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