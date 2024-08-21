logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Такого не было с начала войны: что грозит россиянам в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого не было с начала войны: что грозит россиянам в Курской области

ВСУ сужают кольцо вокруг российских военных в Курской области и не позволяют им выйти из ловушки

сегодня, 17:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украинские силы в Глушковском районе Курской области постепенно сужают кольцо вокруг группировки агрессора. Это приведет к тому, что оккупанты могут оказаться без сообщения через реку Сейм. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV, подчеркнув, что противник может оказаться в окружении.

Такого не было с начала войны: что грозит россиянам в Курской области

Бои в Курской области

Согласно данным эксперта, украинские войска продолжают наступательные операции, расширяя зону контроля до 1256 квадратных километров.

"На сегодняшний день для нас определяющим является то, что происходит в юго-западной части — Глушковский район, где украинские силы зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и где противник может оказаться в окружении. Это очень важно, потому что Если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такая группировка российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно.

Однако он подчеркнул, что терять бдительность не стоит, ведь враг активизирует свои действия с северо-востока, маневрируя, усиливая свое присутствие и применяя дроны.

Мусиенко также отметил скорую маневренность украинских войск и эффективность тактики малых групп. Кроме того, по его словам, авиация играет немаловажную роль, поддерживая наступательные операции и уничтожая вражеские командные пункты, мосты и скопления сил.

Согласно его словам, враг пытается оттянуть украинские войска, действующие в направлении Коренево, чтобы спасти свою группировку. В то же время, противник пытается строить понтонные переправы, чтобы обеспечить отступление своим подразделениям. Однако украинские войска уничтожили по меньшей мере три таких переправы, продолжая принуждать врага к сдаче в плен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ готовят россиянам большой котел.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K5C97YW4lCs
Теги:

Новости

Все новости