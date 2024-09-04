Такого еще никогда не было: ВСУ установили новое достижение по потерям России

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, опубликованным 4 сентября, Россия потеряла на войне еще 1390 солдат. Таким образом, украинские силы установили новый рекорд по российским потерям – пять дней подряд Россия теряет на войне в Украине более 1300 солдат. Раньше такого еще не было.



Рекордные потери РФ на войне на Украине. Фото из открытых источников

Как сообщает Генштаб ВСУ, Россия за минувшие сутки потеряла 1390 своих военных, увеличив общие потери до 620 350 человек личного состава армии РФ. Таким образом, Россия пять дней подряд теряет на войне более 1300 военных.

Потери личного состава России за последние пять дней:

— 3 сентября – 1390 солдат;

— 2 сентября – 1360 солдат;

— 1 сентября – 1300 солдат;

— 31 августа – 1350 солдат;

— 30 августа – 1360 солдат.

Общее количество за пять дней – 6760 российских солдат.



Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 620 тыс. своих военных, 8618 танков, 16848 боевых бронированных машин, 17694 артиллерийские системы, 940 средств ПВО, 368 самолетов и 328 вертолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия понесла рекордные потери на войне в Украине в августе по двум показателям - потере беспилотников и спецтехники. Кроме того, сразу три показателя по потерям достигли второго места – потери личного состава, количество автотехники и артсистем.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила особую версию "истребителей F-16". Чешская компания изготовила надувные макеты и муляжи военной техники, чтобы сбить с толку россиян. Эта компания ранее производила для Украины надувные макеты артиллерийской системы HIMARS и танков Abrams.