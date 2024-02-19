Такого еще не было со времен Второй мировой войны. Эксперт назвал цели Путина в Украине

В настоящее время российский диктатор хочет, чтобы России отдали пять украинских областей, говорит Д.Тейлор и добавляет, что такой аннексии не было еще со времен Второй мировой войны.

Владимир Путин

"Думаю, он хотел бы завладеть такими регионами, как Харьков и Одесса, и полностью отрезать все, что осталось от украинского выхода до Черного моря"

, – предположил эксперт.

При этом он подчеркнул, что кремлевский диктатор хотел бы, чтобы Украина была под полным политическим контролем РФ, а ее независимость была просто формальностью. Эксперт напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что считает Украину "искусственным государством".

Вместе с тем, Д. Тейлор говорит, что ранее России в целом удавалось манипулировать украинскими элитами, чтобы сохранить там российское влияние. Теперь же благодаря собственным ошибкам — в 2014 году и тем более в 2022-м — он потерял почти все украинское население, которое раньше было абсолютно не против хороших отношений с Россией, если они будут на равных.

"Сейчас многие украинцы по возможности избегают русского языка, и все больше людей переходят на украинский",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после победы в Авдеевке, россияне наметили новые амбициозные цели и могут атаковать еще несколько украинских городов. По мнению военно эксперта, захватчики могут нанести удар по Купянску или атаковать Бахмутский отрезок, а именно: Времен Яр, Константиновку или Славянск. Константиновка, Славянск и Краматорск интересны россиянам как крупные транспортные и административные узлы.

Портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как россияне захватили Авдеевку , не наступила оперативная пауза . Захватчики "на кураже" штурмуют по всей линии фронта.



