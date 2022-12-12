Такое бывает редко. Танковая дуэль Украины против России (ВИДЕО)



















В сеть попадает много видео, как украинские военные уничтожают российскую технику, защищая и восстанавливая территориальную целостность Украины. Однако довольно редко можно увидеть как один танк попадает в другой. Такое удалось украинскому экипажу танка Т-64БВ, уничтожившего российский Т-72Б3. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.



Танки Т-64. Фото: из открытых источников

Происходящая в Украине война является одним из наиболее задокументированных военных противостоящих в истории человечества. В сеть ежедневно попадают разные материалы с поля боя. Одним из таких видео поделились военные 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, которые на танке Т-64 уничтожили находившихся в другом танке россиян.

Такая дуэль является довольно редким явлением в поле боя. Посмотреть как украинские военные из танка Т-64 наносят точный выстрел по российскому танку Т-72 можно ниже:

Стоит добавить, если посмотреть видео и смотреть не только на дуэль танков, то можно увидеть масштабы разрушений, которые наносит российское вторжение в Украину. На видео видно, что большинство зданий уничтожено и сравнено с землей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за российской агрессии в Черном море погибли более 50 тыс. дельфинов, что составляет около 25% от общего количества популяции этих животных. Такие данные обнародовали украинские исследователи.



Также "Комментарии" писали о российском солдате, попавшем в украинский плен. На обнародованном видео россиянин утверждает, что пришел воевать в Украину против поляков, однако ни одного здесь не увидел.

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