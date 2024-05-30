Таким Волчанск еще не видели: в сеть попало видео ожесточенных боев за город

Продолжаются бои за Волчанск Харьковской области. Полицейские, которые участвуют в обороне города, поделились кадрами противостояния с российскими оккупантами.

Бои за Волчанск. Фото из открытых источников

Пресс-служба полицейской бригады "Лють" отмечает, что бои за город на Харьковском направлении не останавливаются ни на минуту.

Оккупанты хотят взять Волчанск под свой контроль, но встречают мощный отпор Сил обороны. Вражеские силы пытаются закрепиться в домах, но в частности воины штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" не дают так просто это сделать. Украинские бойцы оттесняют противника и зачищают от захватчиков дом за домом.

"Во время одного из боевых выходов наши бойцы заметили оккупантов в одном из помещений и сразу открыли огонь", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский у себя в Facebook заявил, что российское командование перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области, наступление в которой теперь приоритетное для Кремля. В частности, Стрелечья – Липцы и в районе Волчанск.

Александр Сырский подчеркнул, что этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало — куда зашла ситуация на военном и дипломатическом фронтах: кто и к каким торгам готовится. Эксперты детально проанализировали ситуацию.







