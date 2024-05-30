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Возможен ли прорыв РФ еще на двух направлениях: Сырский сделал тревожное заявление

РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области

сегодня, 10:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российское командование перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области, наступление в которой теперь приоритетное для Кремля. В частности, Стрелечья – Липцы и в районе Волчанск. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Возможен ли прорыв РФ еще на двух направлениях: Сырский сделал тревожное заявление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Getty Images

"Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча — Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов", — отметил главком.

Александр Сырский подчеркнул, что этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.

Главнокомандующий отметил, что украинские силы усилили оборону благодаря перекидыванию резервов и созданию резерва боеприпасов.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов", — отметил главком.

Сырский сообщил, что Силы обороны усовершенствуют системы управления противовоздушной обороны, их автоматизацию, сочетание с огневыми средствами в комплексе с системой РЭБ.

"Помимо этого, заслушал каждого командира по готовности к активным действиям, принял решение по проблемным вопросам, проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника", — добавил главнокомандующий ВСУ.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=771333641828790&id=100068564836091&mibextid=WC7FNe&rdid=kNQYDwo6zo0cK17R
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