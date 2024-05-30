Возможен ли прорыв РФ еще на двух направлениях: Сырский сделал тревожное заявление

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Кравцев Сергей
Российское командование перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области, наступление в которой теперь приоритетное для Кремля. В частности, Стрелечья – Липцы и в районе Волчанск. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Getty Images
Александр Сырский подчеркнул, что этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.
Главнокомандующий отметил, что украинские силы усилили оборону благодаря перекидыванию резервов и созданию резерва боеприпасов.
Сырский сообщил, что Силы обороны усовершенствуют системы управления противовоздушной обороны, их автоматизацию, сочетание с огневыми средствами в комплексе с системой РЭБ.
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