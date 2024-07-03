Такие цифры власти боятся озвучить: Сенцов огорчил прогнозом по длительности войны

Как бы это не было сложно для многих наших соотечественников, Украине нужно готовиться к 10-летней войне. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Радіо Свобода высказал режиссер и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Нужно перестать прятать голову в песок. Сначала были разговоры про две недели, про два месяца, потом про два года. Нужно готовиться к войне на 10 лет. Если мы будем готовы к войне на 10 лет, а она закончится раньше, значит, мы победили и сделали все правильно", – отметил Олег Сенцов.

По его мнению, Украина должна понять, что война против РФ сложная, серьезная, она надолго, поэтому всем нужно готовиться.

"Все мужчины будут служить, нужно делать демобилизацию, ротации, чтоб переводить на военные рельсы страну и вкладывать деньги в оборону и производство, а не делать новый асфальт или стадионы", – высказал мнение режиссер.

Олег Сенцов предупредил, что если украинцы будут жить сегодняшним днем, то это ничем хорошим не закончится для нас.

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