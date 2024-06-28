Затягивание войны может оказаться вопросом: с какой проблемой уже столкнулся Путин

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Кравцев Сергей
Российские военкоры и сами солдаты все чаще публикуют подробные видео ужасающих условий на фронте. Кадровые изменения в Министерстве обороны России также намекают на официальное признание того, что что-то идет не совсем так, как утверждает кремлевская пропаганда. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, одним из самых убедительных свидетельств недовольства россиян войной является рекламный щит, который совсем недавно появился в Санкт-Петербурге. "В Городе-герое есть свои герои", — говорится в рекламе. Людям предлагают записаться в армию и получить колоссальную выплату в 1,3 миллиона рублей, что эквивалентно годовому заработку среднего россиянина.
Журналисты отмечают, ужасы войны в подавляющем большинстве сконцентрированы в бедных провинциях России, где 1,3 миллиона рублей составляют зарплату за несколько лет. Это свидетельствует о том, что Кремль отчаянно нуждается в рекрутах. Еще важнее то, что два года назад россиянам предлагали за регистрацию 200 000 рублей. Цена новобранца выросла на 650 процентов! Даже с учетом инфляции это огромный рост, свидетельствующий о том, что спрос на солдат высок, а предложение низкое.
Авторы материала отмечают, такая смена настроений, по данным издания, сулит плохие новости режиму и самому Путину. Их рабочее предположение заключалось в том, что русские обожают наказания; что они слепо пойдут на смерть, как овцы на заклание. Энтузиазм по поводу войны, был высоким в течение нескольких месяцев после вторжения, но он ослаб после унизительного ухода России из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей несколько месяцев спустя.
С середины 2023 года фронт почти не двигался ни в одном направлении, а потери россиян увеличились почти вдвое: примерно с 600–800 человек в день до как минимум 1200–1400 человек.
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