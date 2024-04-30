Так брали Авдеевку и Бахмут: СМИ узнали главный секрет недавних побед России

Тактика "мясорубки" стала основой побед России под Авдеевкой и Бахмутом, когда Москва не считается с потерями и гонит своих солдат вперед, накрывая перед этим позиции противника огнем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Washington Post.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, без боеприпасов и свежих сил Украина оказалась в уязвимой позиции перед российским наступлением.

Авторы материала отмечают, на разных участках линии фронта украинское командование принимает непростое решение, жертвовать людьми или территорией. Срочно необходимая военная помощь от США еще не поступила и не изменила ход битвы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров оказывать больше политической поддержки, ускоряя процесс вступления Украины как в Европейский Союз, так и в НАТО.

"Альянс не должен бояться собственной силы или уклоняться от собственных основ — каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова их реально защищать, заслуживает приглашения присоединиться", — сказал Зеленский.

Издание пишет, что эта дискуссия будет будоражить западные столицы в ближайшие месяцы. На фронте картина мрачнее, жертвы стремительно растут с обеих сторон конфликта. В решающих битвах Россия бросила волны часто плохо обученных войск, понеся массовые потери, пытаясь прорвать украинские позиции и исчерпать запасы.

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