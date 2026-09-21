СЗЧ после 20 сентября: вернуться в ВСУ можно, но правила изменились

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть, все еще могут добровольно вернуться на службу. Однако с 21 сентября 2026 упрощенный механизм больше не действует: теперь возврат происходит по общей процедуре, которая предусматривает участие Военной службы правопорядка и батальонов резерва.

СЗЧ. Фото: из открытых источников

О новом порядке сообщило Министерство обороны Украины. Упрощенная программа действовала до 20 сентября включительно для военнослужащих, у которых СЗЧ была зафиксирована до 12 июня 2026 года. После истечения этого термина алгоритм изменился.

Чтобы начать процедуру возвращения, военнослужащему необходимо обратиться в органы ВСП – центральное или территориальное управление или зональный отдел. Также рапорт можно подать через приложение "Армия". После подтверждения рапорта военный должен в течение 24 часов прибыть в соответствующее подразделение ВСП, получить предписание и отправиться в определенный батальон резерва.

Важное изменение касается выбора места службы. Самостоятельно избрать воинскую часть по новой процедуре уже нельзя. В то же время командиры резервных батальонов могут учитывать рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личного состава. Если такая договоренность с боевой частью уже существует, соответствующие документы могут быть учтены при распределении.

Процесс также может длиться дольше, а восстановление денежного довольствия потребует дополнительного времени. В резервном батальоне командир в течение трех суток после прибытия военнослужащего должен оформить его включение в списки временно прибывшего личного состава и определить задачи.

В то же время, для тех, кто впервые совершил СЗЧ во время военного положения, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности по решению суда. Для этого военнослужащий должен вернуться на службу и пройти предусмотренную законом процедуру. По вопросам возвращения Минобороны работает горячая линия 1519 года.

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