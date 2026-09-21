СЗЧ після 20 вересня: повернутися до ЗСУ можна, але правила змінилися

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, все ще можуть добровільно повернутися на службу. Однак із 21 вересня 2026 року спрощений механізм більше не діє: тепер повернення відбувається за загальною процедурою, яка передбачає участь Військової служби правопорядку та батальйонів резерву.

СЗЧ. Фото: з відкритих джерел

Про новий порядок повідомило Міністерство оборони України. Спрощена програма діяла до 20 вересня включно для військовослужбовців, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026 року. Після завершення цього терміну алгоритм змінився.

Щоб розпочати процедуру повернення, військовослужбовцю необхідно звернутися до органів ВСП – центрального або територіального управління чи зонального відділу. Також рапорт можна подати через застосунок "Армія+". Після підтвердження рапорту військовий має протягом 24 годин прибути до відповідного підрозділу ВСП, отримати припис і вирушити до визначеного батальйону резерву.

Важлива зміна стосується вибору місця служби. Самостійно обрати військову частину за новою процедурою вже не можна. Водночас командири резервних батальйонів можуть враховувати рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу. Якщо така домовленість із бойовою частиною вже є, відповідні документи можуть бути враховані під час розподілу.

Процес також може тривати довше, а відновлення грошового забезпечення потребуватиме додаткового часу. У резервному батальйоні командир протягом трьох діб після прибуття військовослужбовця має оформити його включення до списків тимчасово прибулого особового складу та визначити завдання.

Водночас для тих, хто вперше вчинив СЗЧ під час воєнного стану, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду. Для цього військовослужбовець має добровільно повернутися на службу та пройти передбачену законом процедуру. З питань повернення Міноборони працює гаряча лінія 1519.

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