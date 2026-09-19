Росії може не вистачити людей для війни: у США назвали тривожний сигнал для Кремля

Російська армія може зіткнутися з необхідністю нової примусової мобілізації, якщо продовжить вести бойові дії в Україні із нинішнім рівнем втрат. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою експертів, зараз російські втрати на фронті перевищують кількість військовослужбовців, яких вдається залучити на службу, на кілька тисяч людей щомісяця. При цьому навіть потік новобранців, що зберігається, не дозволяє російським військам домогтися заявлених Москвою оперативних і стратегічних цілей.

У ISW вважають, що така ситуація у середньо- та довгостроковій перспективі змусить Кремль коригувати систему комплектування армії. Одним із можливих варіантів аналітики називають проведення мобілізаційних заходів, що передбачають примусовий заклик резервістів.

При цьому відсутність офіційних заяв про нову мобілізацію не означає, що Москва остаточно відмовилася від такого сценарію. На думку ISW, президент Росії Володимир Путін поки що уникає подібного рішення через можливу реакцію російського суспільства.

Коли саме Кремль може піти на зміну нинішньої моделі комплектування та в якій формі це відбуватиметься, залишається невідомим.

Важливим чинником залишається позиція Путіна. Як зазначають аналітики, російський президент поки що не демонструє готовності погодитися на припинення вогню або суттєво переглянути поставлені перед армією завдання. Якщо інтенсивність бойових дій та втрати збережуться, кадрова проблема може ставати для Москви дедалі гострішою.

Таким чином, Кремль опинився перед вибором: збільшувати привабливість контрактної служби, знижувати темпи бойових дій чи шукати додаткові людські ресурси. Останній варіант потенційно може означати повернення до непопулярних заходів мобілізації.

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