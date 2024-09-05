Сырский заявил, что ВСУ остановили продвижение РФ в сторону Покровска

Вооруженные силы Украины успешно остановили продвижение российской армии на направлении возле Покровска, где страна подвергалась интенсивным атакам со стороны оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем интервью для CNN.

Александр Сырский (фото из открытых источников)

Сырский отметил, что это направление стало одним из важнейших эпицентров боевых действий на востоке Украины. Однако, по его словам, украинским военным удалось приостановить наступление российских войск.

"В течение последних шести дней на Покровском направлении враг не смог продвинуться ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", – подчеркнул Сырский.

Он также добавил, что Вооруженным силам Украины удалось лишить россиян возможности эффективно маневрировать и опрокидывать свои подразделения с других фронтов.

"Это ослабление противника ощущается и в других направлениях. Мы наблюдаем, что количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий уменьшаются", — добавил главнокомандующий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что офицер ВСУ сообщил, к какой дате Путин приказал взять Покровск . Российские войска продолжают усиленные наступательные действия на Донбассе, стремясь захватить Покровск до 1 октября. Об этом в эфире 24 канала заявил Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. По его словам, радиоперехват свидетельствует о четком приказе командования РФ — взять город к началу осеннего бездорожья.

Цехоцкий подчеркнул, что россияне действуют с заметной поспешностью, что подтверждают последние бои на фронте. Причина такой спешки — приближающиеся дожди, которые существенно усложнят передвижение войск и техники.

