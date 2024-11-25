Сырский выдал новое поручение: что распорядился создать в воинских частях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга в боевых воинских частях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Главнокомандующий ВСУ определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях", – говорится в сообщении.

Сообщается, что такое нововведение позволит командирам "улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев".

Генштаб напоминает, что по инициативе Сырского 1 октября 2024 года внесли изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 года № 560 и разрешили командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Сейчас в ВСУ функционируют центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.

Читайте также на портале "Комментарии" — за три месяца операции ВСУ в Курской области Россия на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция стала авантюрой Сырского: почему враг вернулся в 2022 году.



