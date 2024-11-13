Курская операция стала авантюрой Сырского: почему враг вернулся в 2022 году

Последние дни из Курщины все больше и больше новостей, где, несмотря на усиление наступления, в России просто безумные потери. Почему же с самого начала Курская операция была авантюрой Сырского? Действительно ли враг на Курщине применяет тактику образца 2022? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Ребята до последнего не верили в начало Курской операции

Командир взвода 103-й отдельной бригады ТРО Юрий Турлай с позывным "Рудольф" в интервью "УНИАН" рассказал, что большинство украинских защитников были шокированы, когда узнали, что планируется наступление на Курскую область РФ.

"Это были первые числа августа. Мы тогда стояли на Белополье (город на Сумщине, – ред.). Это считалось, типа, восстановления. Там действительно спокойнее по сравнению с Купянским направлением, где мы находились до того, и где до оккупантов оставалось метров сорок. Они постоянно били по нам во время мероприятий и выходов с позиций, мы имели потери...", — отметил "Рудольф".

Военный подчеркнул, что им сообщили о переезде, поэтому все начали думать, куда могут перебросить войска.

"Большинство было в шоке. А я смеялся, потому что только Сырский мог на такую авантюру пойти. В то время как Залужный когда-то говорил, что не видит перспективы в том, как развивать наступление и что делать дальше, когда возьмем плацдарм. Говорю ребятам: "Да, пацаны, готовимся, и очень серьезно. Едем в гости к тем "оленям" воевать", — поделился Юрий Турлай.

Он добавил, все было продумано: стремительное мероприятие, расширение. Нашли щели, где россияне своих зеленых срочников наставили.

"И все же, пока все радовались таким быстрым успехам, я вообще не радовался, потому что знал, что дальше будет с*ака. На войне так всегда: если какие-то хорошие новости, сразу после этого случится что-то плохое. Так и получилось", – рассказал военный.

Россиянами на Курщины командуют генералы старой генерации

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV рассказал, что россияне в Курской области применяют тактику образца 2022 года. Потому и потери у них достаточно велики.

Эксперт отметил, что скептически относится к информации об участии в штурмовых действиях северокорейцев.

"Пока я считаю, что корейцев на фронте особо нет", — сказал Жирохов.

Эксперт отметил, что, судя по тому видео и той информации, которая у него есть, она говорит о том, что россиянами на Курщине, скорее всего, командуют генералы старой генерации. Потому что там на видео очень хорошо видно, как наступают они механизированными колоннами образца февраля 2022 года.

"То есть мы помним эти колонны под Черниговом и Киевом. И вот такими колоннами они пытаются штурмовать населённые пункты", — отметил эксперт.

Так, добавил он, создается впечатление, что нет опыта почти трехлетнего полномасштабного вторжения, и они возвращаются к 2022 году.

"Поэтому и потери у них достаточно большие. Но это очень быстро пройдет. Очень скоро они будут менять свою тактику. Скорее всего, они вернутся к той тактике, которую они используют на Донбассе. Я имею в виду такие "мясные штурмы" … То есть использование больше личного состава, без техники", – объяснил Жирохов.

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