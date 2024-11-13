Курская операция стала авантюрой Сырского: почему враг вернулся в 2022 году

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Последние дни из Курщины все больше и больше новостей, где, несмотря на усиление наступления, в России просто безумные потери. Почему же с самого начала Курская операция была авантюрой Сырского? Действительно ли враг на Курщине применяет тактику образца 2022? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Командир взвода 103-й отдельной бригады ТРО Юрий Турлай с позывным "Рудольф" в интервью "УНИАН" рассказал, что большинство украинских защитников были шокированы, когда узнали, что планируется наступление на Курскую область РФ.
Военный подчеркнул, что им сообщили о переезде, поэтому все начали думать, куда могут перебросить войска.
Он добавил, все было продумано: стремительное мероприятие, расширение. Нашли щели, где россияне своих зеленых срочников наставили.
Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV рассказал, что россияне в Курской области применяют тактику образца 2022 года. Потому и потери у них достаточно велики.
Эксперт отметил, что скептически относится к информации об участии в штурмовых действиях северокорейцев.
Эксперт отметил, что, судя по тому видео и той информации, которая у него есть, она говорит о том, что россиянами на Курщине, скорее всего, командуют генералы старой генерации. Потому что там на видео очень хорошо видно, как наступают они механизированными колоннами образца февраля 2022 года.
Так, добавил он, создается впечатление, что нет опыта почти трехлетнего полномасштабного вторжения, и они возвращаются к 2022 году.
Читайте также на портале "Комментарии" – когда станет понятно, какой смысл был Курской операции: почему ВСУ больше не идут вперед.
Новости