Три месяца Курской операции: Сырский озвучил главные итоги

За три месяца операции ВСУ в Курской области Россия на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано — 7905, ранены — 12220, плен — 717", – проинформировал главком.

По его словам, было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Главнокомандующий отметил, что Россия стянула на Курщину 45 тысяч военных, и постоянно пытается увеличить их количество. Но, учитывая, что собственных войск путинскому режиму на этом направлении уже не хватает, поэтому Кремль предпринимает попытки привлечь в Курскую область военных из Северной Кореи.

Также Александр Сырский напомнил, что россияне хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории.

"За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих", — подытожил Александр Сырский.

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