Три месяца Курской операции: Сырский озвучил главные итоги

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Кравцев Сергей
За три месяца операции ВСУ в Курской области Россия на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
По его словам, было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.
Главнокомандующий отметил, что Россия стянула на Курщину 45 тысяч военных, и постоянно пытается увеличить их количество. Но, учитывая, что собственных войск путинскому режиму на этом направлении уже не хватает, поэтому Кремль предпринимает попытки привлечь в Курскую область военных из Северной Кореи.
Также Александр Сырский напомнил, что россияне хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории.
Читайте также на портале "Комментарии" — фронт в Украине не сыпется, но серьезно прогибается и одной из причин этого есть продолжение операции ВСУ в Курской области, которая есть абсолютно бесперспективной и такой, что вредит всей украинской армии. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак.
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