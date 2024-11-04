Дальше будет хуже: почему Курскую операцию нужно срочно заканчивать

Фронт в Украине не сыпется, но серьезно прогибается и одной из причин этого есть продолжение операции ВСУ в Курской области, которая есть абсолютно бесперспективной и такой, что вредит всей украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"По моему убеждению, кроме еще и усталости наших военных, на способность наших войск эффективно воевать влияет Курская операция, которая сейчас забирает много человеческих, умственных ресурсов, подразумевается планирование Генштаба, к чему привлечено множество людей. Много привлекается логистических ресурсов. Для того, чтобы продолжать Курскую операцию, мы тратим огромное количество снарядов, техники, амуниции. Все это едет сейчас в Курскую область для того, чтобы мы там просто топтались на месте. Мы с вами говорили, что 30% территории потеряно за два месяца – с 900м² до 600. Появилась в сети статистика по потерям за время проведения Курской операции с 6 августа по 30 октября. Так вот соотношение потерь россиян и украинцев в Курской области не в нашу пользу. За это время россияне потеряли 250 единиц техники. Сюда входят, как уничтоженные, поврежденные, так и захваченные вертолеты, танки, БМП, радары и т.д. Украина же за это время потеряла около 290 единиц техники", – отметил Иван Ступак.

Он объяснил, что почти за три месяца Курской операции мы там потеряли около 300 единиц военной техники. То есть, плюс-минус 100 единиц техники мы теряем в месяц.

По словам эксперта, эта техника нам очень пригодилась бы на Покровском, Лиманском направлениях, на Юге.

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