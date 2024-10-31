Итоги военного октября: почему россияне продвигаются, как стабилизировать фронт

Октябрь оказался непростым для Украины. Наша страна потеряла достаточно существенные территории и, к сожалению, пока речь не идет о стабилизации ситуации на фронте. Россияне продолжают давить. В частности, хотя в Генштабе и отрицают эту информацию, DeepState сообщает, что РФ оккупировала Селидово и стремительно продвигаются дальше. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска снова продвинулись в Курской области РФ. Почему Украина потеряла столько территорий в октябре? Как стабилизировать ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

С Курской операцией нужно заканчивать

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак отметил, кроме того, что у нас есть проблемы по всем направлениям фронта, так у нас еще и не закрыты вопросы по снарядах, технике, снабжению от наших западных партнеров.

Эксперт напомнил, что президент Зеленский вчера об этом говорил, что только 10% обещанного партнерами уже в Украине. Ограниченное пособие также пришло от Соединенных Штатов.

"По моему убеждению, кроме еще и усталости наших военных, на способность наших войск эффективно воевать влияет Курская операция, которая сейчас забирает много человеческих, умственных ресурсов, подразумевается планирование Генштаба, к чему привлечено множество людей. Много привлекается логистических ресурсов. Для того, чтобы продолжать Курскую операцию, мы тратим огромное количество снарядов, техники, амуниции. Все это едет сейчас в Курскую область для того, чтобы мы там просто топтались на месте. Мы с вами говорили, что 30% территории потеряно за два месяца – с 900м² до 600. Появилась в сети статистика по потерям за время проведения Курской операции с 6 августа по 30 октября. Так вот соотношение потерь россиян и украинцев в Курской области не в нашу пользу. За это время россияне потеряли 250 единиц техники. Сюда входят, как уничтоженные, поврежденные, так и захваченные вертолеты, танки, БМП, радары и т.д. Украина же за это время потеряла около 290 единиц техники", – отметил Иван Ступак.

Он объяснил, что почти за три месяца Курской операции мы там потеряли около 300 единиц военной техники. То есть, плюс-минус 100 единиц техники мы теряем в месяц.

"Эта техника нам очень пригодилась бы на Покровском, Лиманском направлениях, на Юге. По-моему, давно уже нужно было завершить эту операцию, иначе она просто рискует превратиться в воронку, которая просто тянет ресурсы, но не дает никаких результатов", – отметил Иван Ступак.

Для сравнения, эксперт отметил, что это как бизнес, который не приносит результатов, денег, а вы в него только вкладываете ресурсы и вообще не видите никаких перспектив. В таком случае бизнес нужно завершать.

К мнению генералитета не прислушиваются

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков разбил свой ответ на несколько тезисов.

"Первый тезис – за оборону страны, в соответствии с законодательством Украины, отвечает Кабинет министров Украины. ВСУ ведут только боевые действия. Из этого делается вывод: насколько правительство обеспечило ВСУ всем необходимым для ведения боевых действий, настолько Вооружённые Силы могут и воевать. А война – это, прежде всего, ресурсы, финансы и экономика. В связи с тем, что помощь наших западных партнёров ограничена, армия в своих способностях отражать атаки врага тоже ограничена. Нужно понимать, что мы в день тратим на войну 100-200 млн. То есть, Запад даёт финансирование ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы не проиграли", – отметил эксперт.

Он продолжает, второй тезис – вооружение, которое нам поставлял Запад, не самое передовое. В основном это вооружение четвёртого поколения, которого хватает для того, чтобы лишь сдерживать противника на сухопутном театре военных действий.

"Мы действительно сдерживаем колонны противника. Благодаря наличию дронов не даём передвигаться механизированным колоннам и проводить наступательные операции. То есть, западные партнёры нам дают вооружение только для позиционной войны", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Стариков отмечает, третий тезис состоит в том, что противник за почти три года большой войны выработал механизм выхода из позиционного тупика. Впервые это проявилось в Бахмуте, где россияне отрабатывали свою новую тактику на зеках. После этого они начали применять тактические приёмы, что позволило им выйти из позиционного тупика и начать вести манёвренную войну.

"Они (россияне – ред.) научились брать города и населённые пункты без полного разрушения, которые по нашей стратегии и тактике мы превратили в города-крепости. Что подтверждает опыт Угледара, Селидово и дальше пойдёт по схеме. Чтобы это предотвратить, Генштабу ВСУ нужно найти противодействие против тактических приёмов противника. Но мы, к сожалению, пока это противодействие не находим. Потому что начальник генштаба противника Валерий Герасимов хоть и воюет косо, криво, но по законам войны. Россиян выстроили стратегию. Тактика у них не очень эффективная, но стратегия дает свои плоды. Мы же воюем по сценариям войны. От этого появляются вопросы: как же так, что несмотря на наш сценарий противник продолжает продвижение? К большому сожалению, политическая целесообразность на пороге третьего года полномасштабной войны берёт верх над военной необходимостью", – отметил эксперт.

По его мнению, одна из ключевых проблем кроется в том, что на ставке Вооруженных Сил главком и начальник генштаба не является субъектом принятия решений. К мнению главкома не всегда прислушиваются, чего нет во всех цивилизованных странах мира, где решение главкома имеет такой же вес, так и голос верховного главнокомандующего.

"Для того, чтобы локализовать тактический и оперативно-тактический кризисы, которые могут перерасти в полновесный оперативный кризис, нам необходимо принять меры, которые предусмотрены в военном искусстве и военной науке, о чем генералитет прекрасно знает. Но, к мнению генералитета, по всей видимости, не прислушиваются. Может из-за того, что он об этом не так убедительно докладывает", – подытожил Олег Стариков.

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