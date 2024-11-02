У ВСУ новые завоевания в Курской области: карта ISW

Несмотря на ожесточенное сопротивление путинской армии украинские военные продолжают выполнять поставленные Генштабом задачи в Курской области РФ. Так, было зафиксировано, что военные ВСУ продвинулись на север от Суджи. В то же время в Глушковском районе наблюдается некоторое затишье. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, геолокационные кадры от 31 октября подтверждают продвижение украинских войск к западной и юго-западной части Русского Поричного, что к северу от Суджи.

При этом российские пропагандисты твердят, что армии РФ удалось продвинуться на восток от Кореневого – возле Кремневого. Никаких подтверждений этих территориальных изменений нет.

Кроме того, российские источники заявляли о штурмовых действиях украинских войск вблизи Новоивановки к юго-востоку от Кореневого и в районе Плехового, что к югу от Суджи.

В Курской области действуют подразделения российской 83-й отдельной воздушно-десантной бригады и 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники обновили данные, назвав потери российских вояк в Курской области. В частности, ВСУ удалось взять в плен больше 700 российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что с начала Курской операции Россия потеряла 17 819 военных, среди них: безвозвратные – 6662; санитарные – 10446; пленные – 711. Кроме того, украинские военные уничтожили 45 танков, 256 ББМ, 565 единиц автомобильной техники, 99 артсистем, 5 РСЗО.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин умышленно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность силами своих военных восстановить контроль над всем регионом. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.



