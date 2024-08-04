Сырский сделал новое заявление об истребителях F-16 в Украине: как изменится ситуация на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 4 августа заявил, что истребители F-16 уже находятся в Украине. Он подчеркнул, что это приведет к увеличению количества уничтоженных окупантов, а также сбитых ракет и самолетов, которыми российские военные атакуют украинские города.

F-16 в Украине (фото из открытых источников)

Сырский выразил благодарность союзникам Украины за передачу истребителей, отметив, что эффективное применение современных самолетов поможет сохранить жизнь украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что F-16 является еще одним важным шагом к победе Украины в войне с Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский показал первые истребители и F-16. В День Воздушных сил Украины продемонстрировали первые истребители F-16, переданные западными партнерами. Об этом сообщил глава государства в своем телеграмме.

Президент Владимир Зеленский не уточнил конкретных задач, которые будут выполнять новые самолеты. Однако он подчеркнул, что партнеры из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ понимают, сколько самолетов необходимо Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что западные СМИ назвали количество F-16, прибывших в Украину . Украинское руководство с начала полномасштабного вторжения России призвало Запад предоставить истребители F-16. Лишь после двух с половиной лет войны Украина получила первые самолеты. Издание The Economist сообщило их возможное количество.

Согласно данным The Economist, Украина получила в июле первые 10 истребителей F-16, прибывших в последний день июля. Ожидается, что к концу 2024 года в Украину поступит еще 10 самолетов, увеличив общую численность западных истребителей до 20 единиц. Издание указывает, что остальные возможные 79 истребителей F-16 Украина получат несколькими партиями в течение 2025 года. Таким образом, Украина получила первые свои самолеты почти через год, как администрация Байдена дала согласие своим европейским партнерам прислать самолеты.

