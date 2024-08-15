Сырский рассказал об изменениях в Курской области: сколько теперь населенных пунктов под контролем Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому, что в Курской области России Украина контролирует 82 населенных пункта. Также украинский генерал сообщил об увеличении территорий, находящихся под контролем Украины.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал видео со ставки президента, во время которой заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам украинского генерала, ВСУ в Курской области на разных участках имели продвижение.

"С начала текущих суток наши войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 м до 1,5 км, отразили три контратаки противника, продолжают ведение наступательных действий. В целом с начала операции на территории Курской области наши войска продвинулись по обороне противника на 35 км", — сказал Сырский.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ сообщил о количестве населенных пунктов, оказавшихся под украинским контролем в Курской области.

"Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области с начала текущих суток и к настоящему времени уже контролируют 1150 кв. км территории", — добавил Сырский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский во время прошлого доклада Зеленскому рассказал о захвате российского города Суджа в Курской области. Кроме того, генерал указал на успешное пополнение обменного фонда – ВСУ захватили около 100 российских солдат.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне нашли виновного в прорыве российской границы в Курской области. Им оказался российский генерал, командовавший армией РФ во время украинского контрнаступления на Харьковскую область.