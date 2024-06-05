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Сырский рассказал, как он хочет трансформировать армию

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что его задачей является трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию

сегодня, 19:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что одной из его стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов.

Сырский рассказал, как он хочет трансформировать армию

Александр Сырский

В рамках этой задачи Сырский провел заседание рабочей группы по беспилотным системам. Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений были определены приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначены ключевые задачи на всех уровнях.

"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и отладки беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать стоящие перед нами вызовы. Мы уже видели впечатляющие результаты применяемых беспилотных систем и команд, в том числе и на горячем Харьковском направлении. Более того, украинские морские беспилотники вытеснили врага из украинской акватории Черного моря",
– отметил Сырский.

По его словам, в планах улучшения логистики, цепей снабжения, работы мастерских, организации связи, подготовки кадров, рекрутинга способных экипажей в беспилотные подразделения и устранения бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине, вероятно, начался передел рынка по изготовлению беспилотников.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid09NNWXQ38tbzowd3GeCpWqRhLJ1GMPBt3mXGeQJCbZsMJVGH4kSiD68LPdhr1JLMfl
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