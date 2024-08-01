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Сырский рассказал, где враг бросает на прорыв свои наиболее опытные резервы

На Покровском направлении российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных

сегодня, 15:09
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Ткачик Олеся

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за последние три дня работал в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Сырский рассказал, где враг бросает на прорыв свои наиболее опытные резервы

Александр Сырский

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанне, Новогродовка, Покровск. На Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но мы держим наши позиции", — отметил Сырский.

Кроме того, по его словам, сложная также ситуация и на Северском направлении, там оккупанты активно проводят штурмы, применяют артиллерию, однако не имеют успеха.

"Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон. Противник продолжает штурмовать наши позиции в районах Нью-Йорка, Южного, Железного. На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанская также бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери", — рассказал Сырский.

По его информации, по всем направлениям продолжаются бои разной интенсивности.

"Где-то, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех", — добавил главком.

Сырский добавил, что во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По его словам, по состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на Торецком и Покровском направлениях. В частности, российские кафиры на Покровском направлении сумели добиться тактического вклинения в систему Сил обороны на направлении Сокол — Сергеевка, на глубину — до 6.5 км и на ширину по фронту — 7.5 км, а также преодолеть там же барьерный рубеж по реке Волча и реке Казенный Торец, фактически, прорвавшись между ними, вдоль железной дороги, ведущей из Авдеевки на Покровск.





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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid032HfNVMezPiq6xKAcoS7hmmVbPRYNkRF1uDpBjTUg3MJEZ5Gmi4V4wS29ugRVg7UGl
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