Сырский рассказал, где враг бросает на прорыв свои наиболее опытные резервы

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за последние три дня работал в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.
Александр Сырский
Кроме того, по его словам, сложная также ситуация и на Северском направлении, там оккупанты активно проводят штурмы, применяют артиллерию, однако не имеют успеха.
По его информации, по всем направлениям продолжаются бои разной интенсивности.
Сырский добавил, что во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По его словам, по состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на Торецком и Покровском направлениях. В частности, российские кафиры на Покровском направлении сумели добиться тактического вклинения в систему Сил обороны на направлении Сокол — Сергеевка, на глубину — до 6.5 км и на ширину по фронту — 7.5 км, а также преодолеть там же барьерный рубеж по реке Волча и реке Казенный Торец, фактически, прорвавшись между ними, вдоль железной дороги, ведущей из Авдеевки на Покровск.
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