Сырский рассказал, что происходит на Курщине: действительно ли продвижение ВСУ остановилось

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Ткачик Олеся
Сегодня, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский представил доклад о текущей ситуации на фронте, в частности в Украине и Курской области России.
Александр Сырский
В частности, Александр Сырский отметил, что по всей линии столкновения продолжаются упорные бои, в частности, наибольшее напряжение наблюдается на Покровском направлении.
Кроме того, он отметил продолжение наступательных действий украинских войск на Курском направлении. По его информации, за сутки украинские войска продвинулись на некоторых участках до 2 км и взяли под контроль 5 кв. км территории. Несмотря на сложную ситуацию по другим направлениям, она остается под контролем. Силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи, добавил Сырский.
Кроме того, он доложил о новых достижениях в пополнении обменного фонда, на что президент Владимир Зеленский указал, как решающий фактор для укрепления позиций Украины в обменных процессах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что операция в Курской области имеет важное значение для Украины. Впрочем, по мнению экспертов, если Киев удачно провел ИПСО среди россиян, то кремлевский диктатор Владимир Путин мог бы даже вывести войска из Донбасса и перебросить их для обороны российских территорий.
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