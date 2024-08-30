Сырский рассказал, что происходит на Курщине: действительно ли продвижение ВСУ остановилось

Сегодня, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский представил доклад о текущей ситуации на фронте, в частности в Украине и Курской области России.

Александр Сырский

В частности, Александр Сырский отметил, что по всей линии столкновения продолжаются упорные бои, в частности, наибольшее напряжение наблюдается на Покровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают проведение оборонных операций на основных операционных направлениях. Фактически, на всей линии боевых действий продолжаются бои разной интенсивности. Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск, но к утру все атаки отбиты. Успеха у противника не было”, — сообщил Александр Сырский.

Кроме того, он отметил продолжение наступательных действий украинских войск на Курском направлении. По его информации, за сутки украинские войска продвинулись на некоторых участках до 2 км и взяли под контроль 5 кв. км территории. Несмотря на сложную ситуацию по другим направлениям, она остается под контролем. Силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи, добавил Сырский.

Кроме того, он доложил о новых достижениях в пополнении обменного фонда, на что президент Владимир Зеленский указал, как решающий фактор для укрепления позиций Украины в обменных процессах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что операция в Курской области имеет важное значение для Украины. Впрочем, по мнению экспертов, если Киев удачно провел ИПСО среди россиян, то кремлевский диктатор Владимир Путин мог бы даже вывести войска из Донбасса и перебросить их для обороны российских территорий.



