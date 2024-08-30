logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский рассказал, что происходит на Курщине: действительно ли продвижение ВСУ остановилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский рассказал, что происходит на Курщине: действительно ли продвижение ВСУ остановилось

Сырский рассказал, что ВСУ в Курской области продвигаются, а вот на Покровском направлении все тяжело и сложно

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Сегодня, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ней Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский представил доклад о текущей ситуации на фронте, в частности в Украине и Курской области России.

Сырский рассказал, что происходит на Курщине: действительно ли продвижение ВСУ остановилось

Александр Сырский

В частности, Александр Сырский отметил, что по всей линии столкновения продолжаются упорные бои, в частности, наибольшее напряжение наблюдается на Покровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают проведение оборонных операций на основных операционных направлениях. Фактически, на всей линии боевых действий продолжаются бои разной интенсивности. Самая сложная ситуация остается на Покровском направлении. Противник пытается прорвать оборону наших войск, но к утру все атаки отбиты. Успеха у противника не было”, — сообщил Александр Сырский.

Кроме того, он отметил продолжение наступательных действий украинских войск на Курском направлении. По его информации, за сутки украинские войска продвинулись на некоторых участках до 2 км и взяли под контроль 5 кв. км территории. Несмотря на сложную ситуацию по другим направлениям, она остается под контролем. Силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи, добавил Сырский.

Кроме того, он доложил о новых достижениях в пополнении обменного фонда, на что президент Владимир Зеленский указал, как решающий фактор для укрепления позиций Украины в обменных процессах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что операция в Курской области имеет важное значение для Украины. Впрочем, по мнению экспертов, если Киев удачно провел ИПСО среди россиян, то кремлевский диктатор Владимир Путин мог бы даже вывести войска из Донбасса и перебросить их для обороны российских территорий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11498
Теги:

Новости

Все новости