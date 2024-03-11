Сырский предлагает платить военным 200 тыс. Можно ли найти эти деньги в бюджете Украины

Как сообщил Горбенко, многие военные на фронте выражают пожелания относительно прибавки к зарплате. Они просят поднять ее со 100 000 до 200 000. Как отметил нардеп, Сырский уже предложил, как можно провести такое увеличение зарплат без вреда для бюджета.

Александр Сырский

Как подчеркнул Горбенко, бюджет Украины не резиновый. Все, что может заработать Украина, тратится на войну. Однако, как подчеркнул политик, есть люди, например, самовольно покинувшие свои части или отказывающиеся выполнять приказы.

По словам нардепа, командир, например, может на этот счет написать заявление и тот, кто отказывается выполнять приказы, просто потеряет свою зарплату.

При этом политик считает, что нет смысла держать в рядах Вооруженных сил тех людей, которые не хотят сражаться и отказывают выполнять приказы. Он добавил, что лучше средства, выделяемые государством на содержание этих людей, направить на повышение зарплат тем военным, которые воюют на фронте.

Кстати, как отметила председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, Украина уже почти исчерпала все свои финансовые возможности. По ее словам, все имеющиеся в государстве деньги используются на финансирование потребностей армии.

Кроме того, нардеп сообщила, что Киев выделил почти половину своего бюджета в 87 миллиардов долларов на текущий год на расходы, связанные с обороной государства. Однако, как добавила политик, внутренние доходы страны составляют всего лишь 46 млрд долларов. То есть, подчеркнула Пидласа, Украине крайне необходима финансовая помощь от западных партнеров, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине продолжают рассматривать вопросы бронирования от мобилизации. Вероятно, его смогут избежать украинцы с высокими зарплатами.