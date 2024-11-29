Сырский побывал на фронте: какие решения принял по самых горячих направлениях

Как передает портал "Комментарии", по итогам визита на Покровское и Кураховское направления главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение усилить подразделения Сил обороны на самых горячих направлениях Донецкой области.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Главная цель – лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь. По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", — заявил Александр Сырский.

По его словам, стойкость и отвага украинских защитников и защитниц ломают вражеские планы, которые выходят далеко за пределы этих направлений.

Главком отметил, что ВСУ не меняют тактику и продолжают, как и ранее сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике.

Александр Сырский выразил благодарность нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось о том, что за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки.

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