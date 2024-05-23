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Сырский откровенно рассказал, где наиболее сложная ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, наиболее сложным и горячим направлением является не Харьковское, а Кураховское и Покровское

сегодня, 14:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Успехи врага на Харьковском направлении завершились, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его информации, сейчас враги полностью застряли в уличных боях за Волчанск. Там оккупанты несут огромные потери, сообщил главком. При этом Сырский добавил, что сейчас россияне перебрасывают на это направление дополнительные резервы, поскольку хотят поддержать ведение активных штурмовых действий. Однако все их попытки достичь этого, безуспешны.

Сырский откровенно рассказал, где наиболее сложная ситуация на фронте

Александр Сырский

Что касается Купянского направления, то там, по информации Сырского, продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. При этом, говорит главком, ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол, сложная.

Кроме того, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Как подчеркнул Сырский, захватчики пытаются любой ценой зацепиться за город, там используют новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения.

"Самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка – Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений",
– рассказал Сырский.

По его информации, там наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко – на мотоциклах и баге.

По другим направлениям, по информации Сырского, также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры продолжают ожесточенные бои за Часов Яр.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02hUqDaEsekv7unszmwx9LHu9xaw9TJfW2rWjeg8aLmS1RfJriweE5XTnKrY5BvyHGl
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