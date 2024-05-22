Чей Часов Яр: военные рассказали о ситуации в городе и действиях врага

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Ткачик Олеся
Как сообщил Кирилл Сазонов, информация о том, что российские военные зашли в Часов Яр и чуть ли не взяли его под контроль, не отвечает действительности. По его словам, это – полнейший бред.
Часов Яр
При этом, как сообщил военный, оккупанты продолжают попытки взять город и вернулись к использованию тактики малых групп.
В то же время, по его словам, как показывает опыт, если оккупанты притихли, то означает, что они таки что-то задумали.
Кроме того, Сазонов рассказал, что оккупанты бьют по Часовому Яру в режиме 24 на 7 и превращают город в руины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже несколько месяцев подряд оккупанты пытаются захватить Часов Яр. Кремлевский диктатор Владимир Путин даже отдавал приказ захватить его к 9 мая. Но враг потерпел неудачу, столкнувшись с мощным отпором Сил обороны.
При этом, как ранее рассказывал Сазонов, россияне в Часовом Яре воюют под "таблетками шахида". Во время штурмов они не ощущают страха и боли, когда получают ранения. Военный предположил, что после таких штурмов оккупанты под действием препаратов почти не выживают.
Кроме того, военные обращали внимание на то, что оккупанты постоянно учатся на своих ошибках и пробуют разные тактики, чтобы все же захватить Часов Яр, который открывает им дорогу для оккупации других городов Донецкой области, таких как, например, Краматорск и Славянск.
В то же время, ранее в разведке предполагали, что вопрос оккупации Часово Яра, это просто вопрос времени.
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