Оккупанты перед штурмами принимают «таблетки шахида»: какие последствия

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Ткачик Олеся
Как рассказал военный Кирилл Сазонов, под Часовым Яром опять начались "колесные штурмы", но это не о транспорте, а о психотропах. По его словам, что-то подобное ранее военные наблюдали под Бахмутом.
Оккупантам выдают "колеса"
По его словам, пока непонятно, сколько времени действуют эти препараты, но ясно одно, под ними россияне не чувствуют боли, им даже плевать на ранения, они продолжают штурм.
При этом военный рассказал, что российских захватчики не могут прорваться в город и поэтому дальше продолжают его ровнять с землей.
Кроме того, он высказался о западной помощи, которая уже должна была би прийти в Украину.
По его словам, делать в этом контексте какие-то прогнозы по поставках, нет смысла, ведь логистика боеприпасов является одной из главных военных тайн.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бои за Часов Яр вышли на свой пик, оккупанты и дальше пытаются взять город. При этом они постоянно учатся на своих ошибках и меняют тактику штурмов.
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