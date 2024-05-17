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Оккупанты перед штурмами принимают «таблетки шахида»: какие последствия

Оккупанты перед штурмом позиций ВСУ в Часовом Яре принимают «таблетки шахида», рассказывает военный Кирилл Сазонов. Под ними оккупанты не чувствуют боли и продолжают воевать даже с оторванными конечностями

сегодня, 15:04
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как рассказал военный Кирилл Сазонов, под Часовым Яром опять начались "колесные штурмы", но это не о транспорте, а о психотропах. По его словам, что-то подобное ранее военные наблюдали под Бахмутом.

Оккупанты перед штурмами принимают «таблетки шахида»: какие последствия

Оккупантам выдают "колеса"

"Пацаны, что пришли недавно в легком шоке, конечно, но мы это помним еще по Бахмуту. "Колесные штурмы" это не про автотранспорт. Это когда п*ры ломятся в атаку, ему отрывает руку, перетягивают, и он продолжает бежать. Чуть ли не с половиной головы – иногда с дрона именно такая картинка. Они под колесами. Есть желтые, есть зеленые таблетки, их называют "таблетки шахида",
- рассказывает Сазонов.

По его словам, пока непонятно, сколько времени действуют эти препараты, но ясно одно, под ними россияне не чувствуют боли, им даже плевать на ранения, они продолжают штурм.

"Впечатление производит, но только первые разы. Что с ними потом после таких "лекарств" не знаю. Видимо, мало кто выживает при штурме",
— отметил Сазонов.

При этом военный рассказал, что российских захватчики не могут прорваться в город и поэтому дальше продолжают его ровнять с землей.

Кроме того, он высказался о западной помощи, которая уже должна была би прийти в Украину.

"Видел несколько скромных постов в Телеграме и Фейсбуке, что где-то у кого-то снарядов стало больше, но… пока впечатление, что больше снарядов стало только в соцсетях",
- добавил военный.

По его словам, делать в этом контексте какие-то прогнозы по поставках, нет смысла, ведь логистика боеприпасов является одной из главных военных тайн.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бои за Часов Яр вышли на свой пик, оккупанты и дальше пытаются взять город. При этом они постоянно учатся на своих ошибках и меняют тактику штурмов.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02LGU5R6uu2s965aEjTkbJwReGeqK1rNchRKUyhmwSHc18PsmAJLFibyCp2HcwwTEnl
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