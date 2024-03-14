Сырский обратился к добровольцам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил украинских добровольцев и отметил, что командование сделает все, чтобы каждому нашлось место в армии в соответствии с навыками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обращении главкома к украинским добровольцам, опубликованном в Facebook.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Александр Сырский поздравил украинских воинов с Днем украинского добровольца.

"Ровно 10 лет назад, 14 марта, утром, прямо с Майдана Независимости сотни бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в Новые Петровцы Киевской области. Они стали бойцами первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины. Через несколько дней добровольческие батальоны уже организовывались во многих городах Украины. Вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтишники сделали свой выбор — защищать независимость Украины", — отметил главком.

Он подчеркнул, что украинские добровольцы были на защите Украины в зоне Антитеррористической операции на востоке, а в феврале 2022 года многие воины добровольно мобилизовались в армию.

"Командуя обороной столицы, я дал приказ мобилизовывать всех добровольцев непосредственно через бригады и батальоны, на базе сил территориальной обороны, понимая, что добровольцы пришли защищать свои семьи, свои родные улицы и города, свою страну. Глядя на те очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни через три дня, ни через три месяца. Никогда", — заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ почтил память погибших защитников и поблагодарил украинских добровольцев, которые служит в армии и которые собираются присоединиться к армии.

Сырский пообещал сделать все, чтобы для каждого и каждой, кто добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать Родину, нашлось место, соответствующее навыкам, умениям и возможностям.

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