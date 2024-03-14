Сырский обратился к добровольцам

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил украинских добровольцев и отметил, что командование сделает все, чтобы каждому нашлось место в армии в соответствии с навыками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обращении главкома к украинским добровольцам, опубликованном в Facebook.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Александр Сырский поздравил украинских воинов с Днем украинского добровольца.
Он подчеркнул, что украинские добровольцы были на защите Украины в зоне Антитеррористической операции на востоке, а в феврале 2022 года многие воины добровольно мобилизовались в армию.
Главнокомандующий ВСУ почтил память погибших защитников и поблагодарил украинских добровольцев, которые служит в армии и которые собираются присоединиться к армии.
Сырский пообещал сделать все, чтобы для каждого и каждой, кто добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать Родину, нашлось место, соответствующее навыкам, умениям и возможностям.
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