Сырский о вагнеровцах под Бахмутом: как крысы к мышеловке

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский совершил поездку на передний край Бахмутского направления, где встретился с украинскими военными. Во время разговора украинский генерал отметил, что российские наемники попали в ловушку вблизи Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Сырского.



Генерал-полковник Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский сообщил, что во время визита в прифронтовую часть Бахмута удалось пообщаться с командирами частей и подразделений. Также Сырский наградил отдельных военных наградами и передал некоторые подарки украинским солдатам. В ходе разговоров обсудили и приняли решение о продолжении обороны, а также рассмотрели возможные сценарии развития событий, указывает украинский генерал.

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"Вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке", — пишет генерал-полковник Александр Сырский.

Украинский военный отметил, что ВСУ с помощью активной обороны удачно совершает контрнаступательные движения по некоторым территориям вблизи Бахмута. Сырский отметил, что, несмотря на то, что у врага больше ресурсов, украинские военные удачно разрушают планы российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вооруженные силы Украины уничтожили ценную российскую технику. На вооружении русской армии было всего 30 таких аппаратов.

Также "Комментарии" писали, что согласно исследованиям Института изучения войны украинские военные продвинулись в Бахмутском направлении. Кроме того, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 13 мая заявил об увольнении 17,3 кв. км украинских земель.