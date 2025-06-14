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Сырский назвал задачу № 1: что может измениться в войне

Главком ВСУ приказал увеличить количество БПЛА-перехватчиков

сегодня, 10:45
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию вражеским дронам и назвал первой задачей – увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Об этом главком сам сообщил в Telegram.

Сырский назвал задачу № 1: что может измениться в войне

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Задача номер один – наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас. Прежде всего — увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов", – отметил Александр Сырский.

Он добавил, враг постоянно меняет характеристики своих "Шахедов" и тактику их применения.

Главком отметил, что от выполнения этих задач зависит жизнь людей, функционирование инфраструктуры и экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование перебросило на Курское направление лучшие свои части. В частности, противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке", — рассказал главком.

Также издание "Комментарии" сообщало – местные паблики распространили видео, где видно, как толпа окружила серый внедорожник во дворе многоэтажки в Каменце-Подольском. На месте также присутствовала полиция.

В Военной службе правопорядка утверждают, что в результате столкновения травмировали военного и повредили служебный автомобиль. Мол, такие действия граждан можно квалифицировать как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП.




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Источник: https://t.me/osirskiy/1186
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