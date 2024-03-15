Сырский назвал направление, где враг уже несколько суток пытается прорвать оборону ВСУ

После захвата Авдеевки россияне не остановились и продолжают штурмовые действия. На Авдеевском направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону украинских военных. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский работал на Авдеевском направлении. Об этом он сообщил в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий отметил, что наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары КАБами с расстояния 40 — 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ.

"В этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является — уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем различных типов, защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ в сочетании с уничтожением пунктов управления вражескими БПЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии", — заявил Сырский.

Он добавил, именно организации и обеспечению этих вопросов была посвящена моя работа. Совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий наших войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.

Главком ВСУ также проинформировал, что были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении.

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