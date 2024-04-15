Сырский назвал город, который Россия хочет захватить до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что руководство России поставило цель армии РФ захватить Часов Яр ко "Дню победы", то есть до 9 мая. По его словам, оккупанты уже заходили в отдельные районы города, однако были уничтожены украинскими военными.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский рассказал, что совершил двухдневный визит для оценки работы на фронте. Главнокомандующий ВСУ указывает, что Россия сосредотачивает усилия к западу от Бахмута и пытается захватить Часов Яр. Таким образом, армия РФ стремится выполнить задачу, которую поставили перед ними в Кремле.

"Угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", — пишет Сырский.

Несмотря на постоянные попытки захватить город и вторжение отдельных групп пехоты во времена Яр, Александр Сырский подчеркнул, что планы России в войне разрушает героическая оборона украинских военных, сдерживающих постоянные атаки врага.

Чтобы обеспечить дальнейшую защиту этого участка фронта, Сырский сообщил о мерах, которые помогут сдерживать российские атаки, в частности, обеспечение военных боеприпасами, беспилотниками и средствами РЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Сырский назвал город, который станет "роковым" для армии РФ, если она начнет наступление на него.

Также "Комментарии" писали о мнении украинцев по поводу того, когда закончится война. Наибольшее количество голосов среди опрошенных получил вариант, что война в Украине закончится через 1-2 года. На втором месте по популярности оказался вариант, что война закончится менее чем через год.