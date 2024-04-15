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Сырский назвал город, который Россия хочет захватить до 9 мая

Руководство РФ дало задачу российской армии захватить Часов Яр до 9 мая, чтобы посвятить оккупацию украинского города ко "Дню победы".

сегодня, 08:57
Автор:
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Slava Kot
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что руководство России поставило цель армии РФ захватить Часов Яр ко "Дню победы", то есть до 9 мая. По его словам, оккупанты уже заходили в отдельные районы города, однако были уничтожены украинскими военными.

Сырский назвал город, который Россия хочет захватить до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский рассказал, что совершил двухдневный визит для оценки работы на фронте. Главнокомандующий ВСУ указывает, что Россия сосредотачивает усилия к западу от Бахмута и пытается захватить Часов Яр. Таким образом, армия РФ стремится выполнить задачу, которую поставили перед ними в Кремле.

"Угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", — пишет Сырский.

Несмотря на постоянные попытки захватить город и вторжение отдельных групп пехоты во времена Яр, Александр Сырский подчеркнул, что планы России в войне разрушает героическая оборона украинских военных, сдерживающих постоянные атаки врага.

Чтобы обеспечить дальнейшую защиту этого участка фронта, Сырский сообщил о мерах, которые помогут сдерживать российские атаки, в частности, обеспечение военных боеприпасами, беспилотниками и средствами РЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Сырский назвал город, который станет "роковым" для армии РФ, если она начнет наступление на него.

Также "Комментарии" писали о мнении украинцев по поводу того, когда закончится война. Наибольшее количество голосов среди опрошенных получил вариант, что война в Украине закончится через 1-2 года. На втором месте по популярности оказался вариант, что война закончится менее чем через год.



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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02Qid2f6bnbQiEY8Biu5zqC3v1UBZFxwJXyceQUx1ByUxEC3KcKSCMFmbdQa6K1Za6l
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