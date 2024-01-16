Сырский назвал цели Украины в войне против России

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о целях Украины на данном этапе войны. По словам генерал-полковника, Украина находится в "активной обороне" и ищет моментов для удара. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Генерал Александр Сырский о целях на войне. Фото из открытых источников

Александр Сырский рассказал, что россияне идут в наступление по нескольким направлениям на восточном фронте, чтобы попытаться получить полный контроль над территорией промышленного Донбасса. Украинский генерал говорит, что они атакуют, несмотря на значительные потери личного состава и боеприпасов, кроме того, в Кремле надеются также захватить ранее оккупированные территории юга Запорожской и Херсонской области. Как следствие, Украина использует "активную оборону".

"Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций… истощение противника путем нанесения максимальных потерь", – рассказал Александр Сырский.

По его словам, использование беспилотников меняет тактику ведения войны и сегодня "наступления на уровне батальона — большая редкость". Поэтому боевые действия как с украинской, так и с российской стороны имеют меньшие масштабы для сохранения боеприпасов и людей. Сырский предполагает, что Россия тоже реагирует и сдерживает свои расходы.

Сырский также рассказал, что у Украины до сих пор есть возможность продвинуться вперед. Эту тактику генерал назвал "искусственным преимуществом", указав, что Украина это делала осенью 2022 года.

"Несмотря ни на что, будут определенные районы, которые будут сильно защищены, а другие менее защищены", — говорит Сырский и объясняет, что главное найти уязвимые места и ударить по ним в лучшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ вблизи Авдеевки успешно использовали БМП Bradley и смогли уничтожить российский современный танк T-90.

Также "Комментарии" писали, что российские солдаты жалуются на оружие, которое Минобороны России закупило в Северной Корее для войны в Украине.