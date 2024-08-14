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Сырский доложил об операции на Курщине: важное заявление о Судже

Украинские военные "зачистили" город Суджа в Курской области, сообщил генерал Александр Сырский.

сегодня, 14:15
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Автор:
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Slava Kot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий в Курской области РФ. По словам Сырского, Украина завершила "поиск и уничтожение" противника в Судже.

Сырский доложил об операции на Курщине: важное заявление о Судже

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал фрагмент доклада Александра Сырского по ситуации в Курской области. По словам главнокомандующего ВСУ, украинские силы продолжают продвигаться на территории России.

"Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от 1 до 2 км", – сказал Сырский.

Кроме того, Сырский рассказал об успешных действиях в Курской области, в частности зачистке российского города и взятии в плен российских солдат.

"Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 военнослужащих противника", — доложил Сырский.

Президент поблагодарил украинских военных за обменный фонд и указал, что "это поможет нам вернуть наших парней и девушек".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские солдаты взяли в плен украинских военных в Курской области. Однако впоследствии россияне были вынуждены сдаться, ведь попали в украинское окружение, а впоследствии и в украинский плен.

Также "Комментарии" писали, что попавшие в украинский плен во время боев в Курской области российские солдаты приняли неожиданное решение — они заявили о желании присоединиться к российским добровольческим отрядам, чтобы воевать на стороне Украины.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11366
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